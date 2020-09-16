إصابات كورونا بالهند تتجاوز الـ5 ملايين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في الهند الثلاثاء ، حاجز 5 ملايين ، لتصبح في المرتية الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بالفيروس.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوما فقط، بحسب بيانات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة “فرانس برس”. وتعتبر هذه الزيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية في الهند 5 ملايين وأكثر من 20 ألف إصابة.

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا خلف الولايات المتحدة التي سجلت لغاية اليوم 6 ملايين وأكثر من 788 ألف إصابة.

وفي بكين، قالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 15 سبتمبر، صعودا من 8 حالات في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وفق “رويترز”. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 9 حالات في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين، مهد الوباء، 85214 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 وفاة.

أما المكسيك فقد أعلنت تسجيلها 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 676 ألفا و487 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 71 ألفا و678 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر. وبلغ إجمالي الوفيات في البرازيل 133 ألفا و119 وفاة، وزاد عدد الإصابات 36653، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين ونحو 400 ألف حالة.