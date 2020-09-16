عصيد يعلق على ضجة الإعدام: الحكم به ليس قصاصا ..والوطن يجب أن يخرج منتصرا من مثل هذه الفواجع بالانكباب على موطن الداء

تعليقا على الرجة التي خلقها بعد إبداء رأيه المعارض لتنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب، على هامش قضية اغتصاب ومقتل الطفل “عدنان”، قال المفكر الأمازيغي، محمد عصيد إن بعض المعلقين على موقفه من الإعدام، قاموا بتحريف كلامه، وذلك بغرض تصفية حسابات شخصية.

واعتبر عصيد في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، يوم الثلاثاء، “قلت للذين يطالبون بالحكم بالإعدام على المغتصب القاتل في إطار العدالة والقانون والمؤسسات، بكل احترام لا أتفق معكم، إذا كنتم تعتقدون أن ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة خطيرة هي اغتصاب وقتل الأطفال”.

وأضاف المتحدث، أن “هناك فئة ثانية من المغاربة يطالبون بـ”شرع اليد”، والذين يريدون تحويل مشهد القتل إلى فرجة شعبية، يتم فيها تقطيع أوصال المجرم، والتمثيل بجثته في الفضاء العام لـ”إشفاء الغليل”، وهي أساليب تعود إلى أزمنة بعيدة، فهؤلاء لا يقلون وحشية عن المجرم نفسه”.

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عصيد اعتبر أن موقفه مبدأ غير قابل للمساومة، فحسب قوله “لا عدالة بدون مؤسسات، ومن أراد القفز على القانون لإحداث الفوضى يسيء إلى ذكرى الطفل القتيل، لأنه يريد الركوب على وفاته ليحاول تمرير مشروع تخريبي”.

وأشار الناشط الحقوقي عصيد إلى “أن الحكم بالإعدام ليس هو “القصاص” الذي يتحدث عنه البعض، فإقحام الدين في موضوع لا علاقة له به ضربٌ من التشويش على الرأي العام لغرض معلوم، لأن الحكم بالإعدام ليس حكما دينيا، بل هو حكم قانوني مدني يدخل ضمن منظومة جنائية وضعية، ويتم العمل به في دول لا دين لها مثل الصين، وطرق تطبيقه ومساطر اتخاذه والتدابير التي تعتمد فيه لا علاقة لها بـ”القصاص”.

وطالب عصيد بـ”إخراج الوطن منتصرا من مثل هذه الفواجع، وذلك بتغيير اتجاه التفكير لينصبّ على موطن الداء، أي الظاهرة نفسها كما هي موجودة في المجتمع، لتدارسها بعمق وفتح حوار وطني بدون طابوهات أو تحفظات بلهاء”.