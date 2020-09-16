اعتقالات بالضفة والاحتلال يجبر 6 عائلات مقدسية على هدم منازلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أجبرت بلدية الاحتلال بالقدس فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا.

وأفاد نادي الأسير أن الاحتلال شن مداهمات وتفتيشات بمناطق بالضفة تخللها اعتقال 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، وداهمت منازل لمواطنين وفتشتها، واعتقلت المواطنين: منتصر عدنان عبيات، وزايد محمد عبيات.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سيلة الظهر قضاء جنين واعتقلت مواطنين بينهم رئيس البلدية.

وأفاد نادي الأسير بإن قوة عسكرية اقتحمت منزل رئيس بلدية سيلة الظهر أسعد حنتولي واعتقلته بعد تفتيش منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر فهد زعرور قبل أن تنسحب من البلدة.

كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة جبع المجاورة ونصبوا حاجزا على مدخلها في منطقة الفوارة.

وفتشت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عددا من المنازل في الخليل، واستدعت مواطنا لمراجعة مخابراتها.

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وداهمت قوات الاحتلال حي واد الهرية وباب الزاوية وحارة الجعبري في مدينة الخليل، وفتشت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: أبو نصار الجعبري، وعزام طه، وسلمت الأخير بلاغا لمراجعة مخابراتها. كما فتشت منزل المواطن حامد عمر جرادات في بلدة سعير.

وفي القدس، أجبرت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المقدسي سعود عدنان قنبر على هدم منزله في خلة عبد بجبل المكبر.

وأوضح سعود أنه اضطر إلى هدم المنزل بعد أن داهم عناصر من شرطة الاحتلال المنزل، وهددوه في حال عدم هدمه بيده، ستلزمه بدفع 90 ألف شيكل تكلفة هدمه بآليات بلدية القدس.

وأضاف أنه بنى المنزل في عام 2015، وتبلغ مساحته 100 متر مربع ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ويعيش فيه مع زوجته و6 أولاد أكبرهم عمره 16 سنة وأصغرهم 3 سنوات.

ويبلغ عدد المنازل التي هدمت خلال 24 ساعة في جبل المكبر 6 منازل و3 محلات تجارية.

وأصدرت محكمة الاحتلال قرارا بهدم المنزل، وحددت 21 يوما لإخلائه، وحاول خلال هذه المدة تقديم استئناف لتوقيف قرار الهدم، إلا أن البلدية رفضت.

وفرضت بلدية الاحتلال على صاحب المنزل دفع مخالفة مالية قيمتها 45 ألف شيكل قبل عامين، كما دفع للمحامي والمهندس 80 ألف شيكل من أجل تنظيم الأرض وترخيص المنزل.