ترامب يُعلن توفّر لقاح لكورونا خلال شهر؛ خوف من ضغوط على الهيئات الصحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) سيكون متوفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف بأن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.

وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة "إيه.بي.سي نيوز": "نحن قريبون جدا من التوصل للقاح"، مضيفا: "نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وقبلها بساعات قليلة صرح ترامب لـ"فوكس نيوز" أن لقاحا بات ممكنا في غضون "أربعة أسابيع، ربما ثمانية أسابيع".

وعبر الديمقراطيون عن القلق من أن يكون ترامب يمارس ضغوطا على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن في انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

من جهته، عبر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن، والمرشحة لمنصب نائب الرئيس، السناتورة، كامالا هاريس، عن مخاوفهما من الموافقة على لقاح قبل استكمال التجارب، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

واتهم ترامب، من جانبه، المرشحين، بتوجيه "خطاب طائش مناهض للقاحات".

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، تعرض "أف دي إيه" لأي ضغوط سياسية للإسراع في منح الموافقة للقاح ضد الفيروس.

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ويقول علماء من بينهم الخبير الكبير في الأمراض المعدية، الطبيب أنطوني فاوتشي، إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.

وفي اللقاء الانتخابي الذي بثته "إيه.بي.سي" سأل أحد الناخبين ترامب عن سبب تقليله من خطورة كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بما يقرب من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، فأجاب ترامب: "لم أقلل من خطورته، إنني في الواقع وبعدة طرق ضخّمته فيما يتعلق بالتدابير" لمواجهته.

لكن ترامب نفسه كان قد قال للصحافي، بوب وودورد خلال مقابلات لكتابه "ريج" (الغضب) الذي نشر أمس الثلاثاء، إنه قرر عمدا "التقليل من شأنه" لتجنب إثارة خوف الأميركيين.

وكرر رأيه الأكثر إثارة للجدل حول الفيروس الذي أنهك الاقتصاد ويقول الخبراء الحكوميون إن خطره سيبقى لفترة من الزمن، مشددا على أن الفيروس "سيختفي".

وقال "سينحسر من دون لقاح، لكنه سينحسر بسرعة أكبر معه".

وردا على سؤال حول كيف سيختفي الفيروس من تلقاء نفسه أشار ترامب إلى المناعة الجماعية التي تتطور لدى الناس وتتيح مقاومة المرض والحد من تفشيه.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على تعاطي ترامب مع الأزمة الصحية.