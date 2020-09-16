اخبار العالم

رئيس الجالية السودانية بالإمارات: معتادون على عطاء أبناء زايد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية السودانية بالإمارات: معتادون على عطاء أبناء زايد والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أكد رئيس الجالية السودانية في الإمارات رئيس مجلس إدارة النادي السوداني بدبي علي عبدالكريم علي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهداً في مساعدة جمهورية السودان حكومة وشعباً، وأن أبناء السودان معتادون على مبادرات الخير من أبناء دولة الإمارات انطلاقاً من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمع البلدين.

 

Advertisements

وقال علي عبدالكريم وفقا لموقع لـ24: "نيابة عن الجالية السودانية في الإمارات نتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في قيادتها الحكيمة لما قدمته من مساعدات للسودانيين المتضررين من السيول والفيضانات، والدعم العيني الذي يقدر بعشرات الأطنان من مواد الإيواء، والمواد الغذائية والأدوية لكافة المتضررين".

 

وأضاف "نشيد بالدور المتعاظم لدولة الإمارات في دعم السودان وشعبه في كافة المحافل والمناسبات. هذا الدور الآتي من منطلق الترابط والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومن حرص قيادة الإمارات وشعبها على دعم ومساندة أهلنا ووطننا السودان في مثل هذه الظروف وغيرها من المناسبات الأخرى. هذا الدور الذي استمر تعزيزاً للتعاون التاريخي بين شعبي البلدين الشقيقين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجالية السودانية بالإمارات: معتادون على عطاء أبناء زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا