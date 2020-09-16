شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.. مساعدات إماراتية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات بالسودان (فيديو) والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الامين العام لهيئة الهلال الأحمرالإماراتي، إن المساعدات الإماراتية للسودان تأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات لدعم الاشقاء في السودان، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروف الراهنة.

Advertisements وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة، والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات الصحية والبيئية والنفسية، مشيرا إلى أن وفد الهيئة الموجود حاليا فى السودان، يقوم بدور كبير في مساعدة المتأثرين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية وسيستمر فى تقديم المساعدات خلال الفترة القادمة، لتوفير المزيد من الاحتياجات الأساسية للمتأثرين

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