شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار سالي يتحرك صوب ساحل الخليج الأمريكي ويهدد بسيول كارثية والان نبدء بالتفاصيل
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار سالي قد يجتاح سواحل ألاباما وفلوريدا وميسيسيبي ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء وقد يتسبب في حدوث سيول هائلة. ويعيد سالي إلى الأذهان الإعصار هارفي في 2017 الذي أدى لسقوط الأمطار على مدى أيام في منطقة هيوستون، مما تسبب في أضرار جسيمة.
وتوقع المركز هطول أمطار تربو على قدمين في بعض المناطق فضلا عن حدوث سيول شديدة تهدد الحياة يوم الأربعاء. وتراجعت سرعة الرياح التي يحملها الإعصار إلى 80 ميلا في الساعة (140 كيلومترا في الساعة). وقال المركز إن سالي يقع على بعد 85 ميلا (135 كيلومترا) إلى الجنوب من موبايل في ولاية ألاباما ويحمل رياحا بقوة العاصفة الاستوائية إلى الشاطئ.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب الطوارئ في ألاباما وميسيسيبي ولويزيانا من أجل المساعدة في تنسيق الإغاثة في حالات الكوارث.
وأغلقت الموانئ والمدارس والشركات على طول الساحل. وقام خفر السواحل الأمريكي بتقييد السفر على نهر المسيسيبي من نيو أورليانز إلى الخليج.
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