شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارات على غزة والان نبدء بالتفاصيل

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفاد شهود عيان في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال قصفت موقعاً شمال غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع بثلاثة صواريخ، مما سبب دماراً وخراباً بممتلكات الفلسطينيين، فيما استهدفت موقعاً آخر شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. كما قصف طيران الاحتلال موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بأربعة صواريخ على الأقل، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه.

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