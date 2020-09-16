شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 10 إصابات بكورونا وافدة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تايلاند اليوم الأربعاء 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، والتي تم اكتشافها جميعا في الحجر الصحي الحكومي لأشخاص عائدين من الخارج. وأوضح المركز التايلاندي المعني بوباء كورونا أن المصابين كانوا عائدين من الهند وإندونيسيا وميانمار وإثيوبيا واليمن. وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند بذلك 3490 حالة إصابة. ولا يزال 116 شخصا فقط من المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى، بينما تعافى 3316 شخصا من المصابين.

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