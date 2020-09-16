شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أوروبي على خفض الانبعاث الحراري إلى 55% والان نبدء بالتفاصيل

يتوقع أن تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن رؤيتها بشأن اتفاق مناخي أكثر طموحا اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تقترح أن يوقع التكتل على اتفاق لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بنهاية العقد الجاري.

وبحسب المفوضية، من المفترض أن يرسم أول خطاب لها حول حالة الاتحاد "بوصلة المستقبل". وعادة ما يستخدم رؤساء المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخطاب أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتقديم سياسات ومقترحات كبيرة.

وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإن أحد تلك الأهداف بالنسبة إلى فون دير لاين هو خفض الانبعاثات من 40% إلى 55% على الأقل مقارنة بمستويات عام .1990

وفي المقابل، يقول خبراء البيئة إن نسبة 55% ليست كافية لتحقيق هدف التخلص من الكربون بحلول عام .2050‪