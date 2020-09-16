شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق قرب مخيم للاجئين باليونان والان نبدء بالتفاصيل

قال رجال إطفاء ومسؤولون بالشرطة إن السلطات اليونانية سيطرت على حريق شب قرب مخيم للمهاجرين في جزيرة ساموس بشمال شرق بحر إيجه في ساعة متأخرة الليلة الماضية. وذكر مسؤول في فرق الإطفاء اليوم الأربعاء أن الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم لم يهدد منشآته. ولا يزال سبب الحريق الذي اندلع على مقربة من مركز التسجيل الذي يستضيف حوالي 4700 مهاجر غير معروف. وقال مسؤول بالشرطة إن ثلاثة مهاجرين محتجزون في إطار التحقيقات.

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