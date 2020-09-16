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كورونا يقترب من 30 مليون إصابة حول العالم

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كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروسكورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم اقترب من 6ر29 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 29 مليونا و576 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 20 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 935 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

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