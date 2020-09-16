العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقوداً

سلم العراق، اليوم الاربعاء، الجانب الكويتي رفات 21 مفقوداً.

وذكرت وكالة الانباء العراقية،اليوم، انه "تم تسليم الجانب الكويتي رفات 21 مفقوداً تم العثور عليهم في بادية السماوة".

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