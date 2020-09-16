درجال يصادق على ضوابط وتعليمات إجازات تأسيس الأندية

2020-09-16 | 09:25
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صادقت وزارة الشباب والرياضة على ضوابط منح وتجديد إجازة التأسيس للأندية الرياضية، فيما ستكون دائرة التربية البدنية والرياضة مسؤولة عن تطبيق قانون الأندية.
وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة أحمد عودة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قمنا بإكمال ضوابط منح وتجديد إجازة التأسيس للأندية الرياضية وتم مصادقتها من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".
وأشار إلى أنه سيكون "المسؤول الأول أمام وزير الشباب والرياضة وأمام الإعلام والجماهير في حال منح إجازة تأسيس لأي نادٍ خارج القانون والضوابط، والتعامل مع جميع الأندية سيكون وفق القانون".
وأكد عودة، أن "أبواب دائرة التربية البدنية والرياضة ستكون مفتوحة أمام الجميع لا سيما الجهات الرقابية ووسائل الإعلام لمتابعة هذا الموضوع".
وأشار إلى أنه سيكون "المسؤول الأول أمام وزير الشباب والرياضة وأمام الإعلام والجماهير في حال منح إجازة تأسيس لأي نادٍ خارج القانون والضوابط، والتعامل مع جميع الأندية سيكون وفق القانون".
وأكد عودة، أن "أبواب دائرة التربية البدنية والرياضة ستكون مفتوحة أمام الجميع لا سيما الجهات الرقابية ووسائل الإعلام لمتابعة هذا الموضوع".
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