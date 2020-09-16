التربية تدرس العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط

تدرس وزارة التربية حاليا التوصيات التي قدمتها لجنة التعليم النيابية خلال الفترة السابقة والتي من ضمنها اعتماد العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

ونقلت الصحيفة شبه الرسمية، عن مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي إن "اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات بان تكون هذه السنة سنة عبور لهم".



واضاف اللهيبي ان "الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الراي وسيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية، مبينا ان الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الازمة ووزارة الصحة.

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