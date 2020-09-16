ترامب يغازل السود

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يحظى بدعم هائل من الأمركيين ذوي الأصول الأفريقية، وذلك خلال إجابته على الناخبين خلال فعالية جرت أمس الثلاثاء.



وحظي الناخبون الأمريكيون بفرصة نادرة لطرح أسئلة صعبة على ترامب خلال لقاء تليفزيوني بقناة "ايه بي سي" الأمريكية، في بنسلفانيا.

وتركزت هذه الأسئلة على عنف الشرطة تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية، إلى جانب التهوين من خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتساءل أحد الناخبين، وهو أمريكي من أصول أفريقية، عن شعار حملة ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قائلا: "متى كانت أمريكا عظيمة بالنسبة للأمريكيين الأفارقة؟".

وهنا قال ترامب: "لدينا دعم هائل من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية"، مشيرا إلى استطلاعات رأي لم يسمها، واستشهد بأرقام فرص العمل التي توفرت لهم قبل الجائحة.

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وأضاف ترامب أن الوضع في عهد إدارته قبل الجائحة كان "أفضل في تاريخ الأمريكيين من أصول أفريقية".

وتساءل ناخب عن عدم اهتمامه بارتداء الكمامات التي يقول خبراء الصحة العامة بضرورة استخدامها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

أجاب ترامب: "كثير من الأشخاص لا يريدون ارتداء الأقنعة. هناك أشخاص لا يعتقدون أن الأقنعة جيدة".

وبدأ ترامب، السبت الماضي، جولة إلى غرب أمريكا بدأها من ولاية نيفادا أحد معاقل منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، التي خسرها في انتخابات عام 2016.

ويسعى ترامب إلى حشد المزيد من الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي فيها تقدم منافسه الديمقراطي، ولجمع تبرعات من أجل حملة التي تواجه أزمة مالية محتملة.

ويتأخر ترامب عن نائب الرئيس السابق بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، قبيل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.