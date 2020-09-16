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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

الخليج 365 ـ متابعات

 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، وتصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24، والمد الثاني عند 00:14، والجزر الأول عند الساعة 18:05، والثاني عند الساعة 07:08.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 09:04، والثاني عند الساعة 20:49، والجزر الأول عند الساعة 15:06 عند الساعة 03:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 42 27 70 15

 

دبــي 40 30 50 15

 

الشارقة 41 25 55 15

 

عجمان 40 30 60 20

 

أم القيوين 41 24 55 15

 

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رأس الخيمة 38 29 45 15

 

الفجيرة 39 29 50 15

 

العين 41 28 45 10

 

ليوا 45 23 75 10

 

الرويس 41 28 80 30

 

السلع 42 27 85 35

 

دلما 38 31 80 35

 

طنب الكبرى 37 31 75 45

 

طنب الصغرى 37 31 75 45

 

أبو موسى 37 31 75 45

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