ماذا قال كومان عن صفقة ديباي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، رد على اهتمام فريقه بالحصول على خدمات مهاجم ليون، ممفيس ديباي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر كومان في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت، عن إمكانية ضم ديباي "علينا البيع أولًا قبل أن يأتي ممفيس".

ويعتبر ديباي أولوية لدى كومان في برشلونة، حيث يعرفه المدرب الهولندي جيدًا، من خلال تدريبه في منتخب الطواحين، فضلًا عن تألق اللاعب بشكل ملحوظ خاصة في الموسم المنصرم.

أما فيما يتعلق بالقائد ليونيل ميسي، علق كومان "ما حدث كان صراعًا بين ميسي والنادي، لقد تحدثت مع ليونيل، وسنواصل كما هو الحال دائمًا".

يذكر أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون، كتب عبر تويتر، بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أبلغه بأن البارسا لا يملك المال الكافي لضم ديباي.