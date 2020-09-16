غاريث بيل في طريق العودة إلى توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي، غاريث بيل، أكد أن لاعب ريال مدريد الإسباني دخل بمفاوضات مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وانضم بيل إلى ريال مدريد، قادمًا من توتنهام، عام 2013 مقابل 85 مليون إسترليني، وساهم في تحقيق العديد من البطولات للملكي.

لكن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أخرج بيل من حساباته، وأخبر إدارة الميرنغي بعدم الحاجة إليه.

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وقال وكيل بيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "اللاعب الويلزي لا يزال يحب السبيرز، نحن في محادثات، إنه المكان الذي يريد أن يكون فيه".

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن أقرب خيار هو إعارة بيل للسبيرز، مع عدم استبعاد شرط الشراء النهائي.

وربما يكون راتب بيل، أكبر عقبة أمام توتنهام حاليًا، حيث يتقاضى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.