اخبار العالم

غاريث بيل في طريق العودة إلى توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي، غاريث بيل، أكد أن لاعب الإسباني دخل بمفاوضات مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وانضم بيل إلى ريال مدريد، قادمًا من توتنهام، عام 2013 مقابل 85 مليون إسترليني، وساهم في تحقيق العديد من البطولات للملكي.

لكن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أخرج بيل من حساباته، وأخبر إدارة الميرنغي بعدم الحاجة إليه.

Advertisements

وقال وكيل بيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "اللاعب الويلزي لا يزال يحب السبيرز، نحن في محادثات، إنه المكان الذي يريد أن يكون فيه".

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن أقرب خيار هو إعارة بيل للسبيرز، مع عدم استبعاد شرط الشراء النهائي.

وربما يكون راتب بيل، أكبر عقبة أمام توتنهام حاليًا، حيث يتقاضى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غاريث بيل في طريق العودة إلى توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا