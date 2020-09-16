5523 إصابة بكورونا الثلاثاء والحكومة تصادق على إغلاق المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الحكومة الإسرائيلية على إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد منذ صباح الغد الخميس، وتأتي المصادقة، في الوقت الذي تم تشخيص 5523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وشخصت، أمس الثلاثاء، 5523 إصابة جديدة في أعلى معدل يسجل خلال 24 ساعة منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، تم، أمس الثلاثاء، إجراء 55 ألف فحص لاكتشاف فيروس كورونا، 10% من النتائج كانت موجبة، بمعنى تسجيل إصابة واحدة عن كل 10 مواطنين.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، سجلت 182 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 42862 إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس بالبلاد 166794.

ومع تواصل انتشار الفيروس، حيث تظهر البيان أنه خلال 48 ساعة شخصت في البلاد 10333 إصابة جديدة، تشهد أقسام كورونا في مستشفيات البلاد اكتظاظا، وبعضها خاصة في الجليل وشمال البلاد ليس لديها القدرة على استيعاب المزيد من المصابين وتقوم بتحويل الإصابات إلى المستشفيات في مركز البلاد.

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ويرقد في مستشفيات البلاد، 1153 مصابا، بينهم 535 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما تم ربط 138 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 1147 حالة وفاة.

وفي ظل تفشي الفيروس، صادق وزراء الحكومة صباح اليوم الأربعاء، إغلاق المدارس في البلاد منذ صباح الغد الخميس، بحسب التوصية الصادرة عن "منسق شؤون كورونا"، روني غمزو، وتم اتخذا القرار بتوجيهات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وإجراء استفتاء وتصويت بين الوزراء عبر الاتصالات الهاتفية.

وعارض الوزراء يوآف غالانت، وزئيف إيليكن، وإيتسك شموئيلي تعليق الدراسة، فيما دعم التوصية بإغلاق المدارس نتنياهو والوزراء، بيني غانتس، ويولي إيدلتشاين، وتساحي عنغبي ورافي بيرتس.

ويشمل تعليق الدراس وأغلاق المدارس أيضا إغلاق الروضات الخاصة، ورياض الأطفال، فيما سيتواصل انتظام الدراسة في التعليم الخاص.

وأتى التصويت وقبول توصية غمزو بإغلاق المدارس قبل الموعد المحدد بيوم واحد، في ظل تسجيل معدل إصابات قياسي في البلاد، وارتفاع بالإصابات والعدوى وتشخيص المدارس كمسبب أساس لتواصل سلسلة العدوى.