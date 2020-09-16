نظام أردوغان يستبدل رؤساء 94 بلدية من المعارضة بعناصر تابعين لحزبه

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

يسعى حزب أردوغان للسيطرة على مفاصل الدولة باستبدال رؤساء بلديات.



حيث استولى النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، على 94 بلدية تابعة للمعارضة، وهو ما أكده سليمان صويلو وزير الداخلية.

وقال صويلو، مساء الإثنين، إنه تم فصل 94 رئيس بلدية من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، من مناصبهم، وتعيين وصاة على تلك البلدية تابعين لحزب العدالة والتنمية، الحاكم بدلًا عنهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مشاركته في إحدى فعاليات الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية.

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وقال صويلول في كلمة له إنه "تم خلال السنوات الخمس الأخيرة فصل 94 رئيس بلدية من مناصبهم وتعيين وصاة عليها عوضا".

وتابع قائلا: "ألا يوجد عاقل واحد داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هذا؟"، مضيفًا "لقد بلغت العقوبات التي أصدرتها المحاكم من الدرجة الأولى بحق 63 من رؤساء البلديات الذين تم إبعادهم عن مناصبهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 نحو 628 عاما و908 شهورا و323 يوما؛ في حين بلغ إجمالي العقوبات النهائية المؤكدة منهم نحو 126 عاما و230 شهرا و62 يوما".

والحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

وتشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع