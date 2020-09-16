شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تستأنف أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية مع تخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الأربعاء تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدأحدث تقييم للوضع الوبائي.

وسوف يتم تطبيق إجراءات جديدة ابتداء من منتصف ليل بعد غد الجمعة لفترة أولية لمدة سبعة أيام.

وقال متحدث باسم مجلس الصحة والأغذية في بيان إن والملاهي,أماكن الترفيه العامة سوف تفتح أبوابها، وتشمل المتنزهات وأماكن المعارض، التي أغلقت لأشهر. كما سوف تفتح حمامات السباحة وصالات الجيم وجميع أنواع مراكز اللياقة البدنية أبوابها.

وأضاف المتحدث "هونج كونج سوف تسمح لأفراد المجتمع استئناف أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية وفقا لوضع جديد عملي بقدر الإمكان، مع إحداث توازن بين الوقاية من المرض والسيطرة عليه والاحتياجات الاقتصادية ومستوى قبول المجتمع".

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وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي ينتهى فيه برنامج اختبارات فحص كورونا الذي دشنته الرئيسة التنفيذية كاري لام.

وكان 78ر1 مليون مواطن قد سجلوا أنفسهم للخضوع للفحص التطوعي، وجاءت نتيجة 32 شخصا فقط إيجابية.

وسوف يستأنف قطاع تقديم الطعام، أحد القطاعات الاكثر تضررا من قيود فيروس كورونا، عمله بصورة طبيعية، ولكن مازال يتعين على أماكن تناول الطعام استقبال 50% من طاقتها الاستيعابية.

ومازال يتعين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وفي الأماكن المفتوحة، مع بعض الاستثناءات.