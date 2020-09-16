شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب نيبال ولا أنباء عن وقوع ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز رصد الزلازل في نيبال إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب البلاد صباح اليوم الأربعاء وشعر به سكان العاصمة كاتماندو. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة. وذكرت الشرطة أنها لم تتلق تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار بسبب الزلزال حتى الآن.

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