شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز خمسة ملايين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة إنها سجلت 1290 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 82066.
وباتت الهند ثاني دولة في العالم تتجاوز خمسة ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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