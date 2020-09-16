شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز خمسة ملايين والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن إصابات كورونا في البلاد تجاوزت خمسة ملايين اليوم الأربعاء بقفزة بلغت 90123 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الوزارة إنها سجلت 1290 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 82066. وباتت الهند ثاني دولة في العالم تتجاوز خمسة ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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