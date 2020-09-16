شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا..1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1901 حالة ليصل عدد الإصابات إلى 263663.

وأفاد المعهد ان عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9368 وشفاء نحو 236 ألف حالة​​​. وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة".