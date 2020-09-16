شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى 71678 والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و629 وفاة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487 وإجمالي الوفيات إلى 71678.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.
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