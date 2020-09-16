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ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى 71678

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قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و629 وفاة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487 وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

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