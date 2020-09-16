شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل
انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان اليوم الأربعاء ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.
وكان سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.
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