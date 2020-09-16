شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يكشف عن 60 ألف حالة إصابة بكورونا غير مسجلة في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة أسترالية صدرت اليوم الأربعاء أن أستراليا سجلت 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا قبل الموجة الثانية، إلا أن اختبار دم جديدا كشف عن أن العدد الحقيقي ربما يقترب من 70 ألفا.

وكان باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية قاموا بتطوير اختبار دم "شديد الحساسية" يكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس.

وقال البروفيسور إيان كوكبيرن ، الذي شارك في قيادة البحث مع البروفيسور إليزابيث جاردينر ، في بيان: "قمنا بفحص ثلاثة آلاف عينة دم لأشخاص أصحاء في جميع أنحاء أستراليا بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد .. بين 2 يونيو و 17 يوليو ، قبل موجة التفشي الرئيسية في فيكتوريا ، وقبل زيادة الاختبارات استجابة للموجة الثانية".

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وأضاف: "أفضل توقعاتنا هو أن حوالى 28ر0% من الأستراليين، أي واحد من كل 350، أصيبوا بالفيروس في ذلك الوقت".

وأوضح: "يرجح هذا أنه بدلا من الـ 11 ألف حالة التي نعرف عنها من خلال اختبار المسحة الأنفية.. هناك نحو 70 ألف شخص قد أصيبوا بشكل إجمالي".

وسجلت أستراليا حتى الآن إجمالي 26 ألفا و738 إصابة بالفيروس إلى جانب 816 وفاة بين سكان البلاد البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.