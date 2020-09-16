الرافدين: دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد".

وأشار البيان، إلى أن "منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها الكترونياً ومن خلال الرابط https://qi.iq/loans".

