انطلاق طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان

وذكرت وكالة الانباء الرسمية، اليوم الاربعاء، إن "طائرة المساعدات العراقية الثالثة تحمل انطلقت اليوم الى السودان وعلى متتها ١٢ طناً من المواد الاغاثية".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، ارسال محصول الحنطة إلى السودان في الأيام المقبلة.



يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بفتح جسر جوي ،وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

وتضمنت الوجبة الأولى ارسال طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية ،والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".