انطلاق طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان

انطلت، الاربعاء، طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان لاغاثة الشعب السوداني على خلفية الاضرار التي تعرض لها البلد نتيجة السيول.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، ارسال محصول الحنطة إلى السودان في الأيام المقبلة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بفتح جسر جوي ،وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.
وتضمنت الوجبة الأولى ارسال طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية ،والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".
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