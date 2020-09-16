قرقاش : سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقات بناءة معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء الإثنين، إن سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها .. مشيراً إلى أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى.



جاء ذلك في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية .

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وأوضح قرقاش أن نهج تركيا تجاه القضايا العربية دفع نحو الدفع بالعلاقة جيدة بين الإمارات واليونان من جيدة إلى عظيمة.

واعتبر أن سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني "اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".

من ناحية أخرى، شدد قرقاش على أن تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو "نهج جديد"، منتقدًا "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين لأنه لم ينجح في الماضي