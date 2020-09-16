شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة فى قانون شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون شركات قطاع الأعمال العام الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا فى المادة (3) على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، حيث نصت "يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر ‏بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح ‏رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن ‏يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من ‏عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن ‏خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتى":‏

‏1- رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة.‏

‏2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ‏ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة ‏المالية يرشحه وزير المالية، وتُعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال ‏بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى ‏تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

‏‏3- ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر ‏تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط ‏الشركة.‏

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ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء ‏مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا ‏يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة ‏بناءً على ترشيح الوزير المختص.‏

ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين ‏بالشركة.‏

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة.‏

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس ‏وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور ‏والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس ‏والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية ‏التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) ‏من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا ‏الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين ‏الطبى ووسائل الانتقال.‏

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور ‏والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس على الحد الذى يصدر به ‏قرار من رئيس مجلس الوزراء.