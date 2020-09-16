شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يستعرض جرائم تنظيم الإخوان منذ تأسيس الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، إن جرائم الإخوان ضد الدولة المصرية لا يمكن حصرها بسبب كثرتها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ترتكب جرائم ضد مصر منذ تأسيس التنظيم عام 1928. وأضاف "الخرباوى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ارتكبت جماعة الإخوان جرائم ضد رموز الدولة المصرية فضلا عن جرائهم ضد كيان الدولة المصرية، فقد قتلت الجماعة المستشار الخازندار وهو من رموز القضاء المصرى، كما قتلوا رئيس وزراء مصر محمود النقرشى وهو يمثل الحكومة، كما حاولوا اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر هو رئيس الدولة وبذلك جرائمهم ضد رموز الدولة المصرية بكل المستويات".

أما عن جرائم ضد كيان الدولة المصرية، قال "الخرباوى"، الذى كان قياديا بارزا بالتنظيم ثم استقال وألف مجموعة من الكتب تكشف أسرار التنظيم: "عام 46 فجرت جماعة الإخوان 7 أقسام شرطة في القاهرة في الوقت الذى كانت تتخذ الشرطة المصرية موقفا ضد الاحتلال الإنجليزى وخاصة في الإسماعيلية، وبدلا من أن تدعم الإخوان الشرطة المصرية قامت بتفجير 7 أقسام شرطة وهذا الأمر لم يكن له أي مبرر، والعجيب أن جماعة الإخوان تتفاخر وتتباهى فى كتبهم بهذه الأحداث".

وأشار "الخرباوى" إلى جماعة الإخوان ارتكبت جرائم ضد اقتصاد مصر، ففي عام 1948 قامت بتفجير سلسلة من الشركات الكبرى بزعم أن أصحاب هذه الشركات يهود، الأمر الذى تسبب فى هروب الاستثمارات من مصر إلى دول أخرى، مضيفا: "في عام 1948 تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات كانت تستهدف بها الإخوان خطة لحرق القاهرة".