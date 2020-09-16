طبيب يطلب تطليق زوجته: "عاوزه آيفون أو ننفصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سمير. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه: "كل اهتمامها بالتكنولوجيا.. عايزه تجيب آيفون أو تسيب البيت".

وقال "سمير" (33 سنة)، طبيب أسنان إنه تزوج منذ عامين من "سالي. ح" (29 سنة)، صيدلانية "من الأيام الأولى للزواج وهي تقوم يوميًا بطلبات لم تنتهي ولحبي الشديد لها أقوم بتنفيذ كل طلباتها حتى اجعلها سعيدة، خصوصاً لأننا تزوجنا بعد قصة حب".

وأضاف "سمير" أنه لم يتخيل أن السيدة التي أحبها أصبحت مستغلة لا تفكر سوى بنفسها "متابعة لكل مواقع التكنولوجيا وتقوم بجلب كل ما هو جديد من أجهزة كمبيوتر وهواتف، أصبحت عادة يومية وشهرية".

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وعن لحظة انفصاله عن زوجته، يقول "قامت زوجتي بمكالمتي وطالبتني بالحضور للمنزل حتى تخبرني بأنها تريد مبلغ مالي وبعد محادثتها علمت بأنها تريد شراء هاتف آيفون أكس"، قيمته 15 ألف جنيه، وقتها علمت بأنها عندما تريد شيء تقوم بمكالمتي بكل حنية حتى أقوم بتلبية طلبها".

وأشار إلى نشوب مشاجرة بينهما، وقررت ترك المنزل لحين شرائه الهاتف الجديد لها.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة، لإقامة دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 1773 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها.