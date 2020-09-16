حدث ليلاً| ارتفاع الوفيات بكورونا وتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 776 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 85745 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تخفيض سعر المتر تصالح في مخالفات البناء بالدقهلية بنسبة 45%

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، للمرة الثانية، تخفيض سعر المتر المسطح، مقابل التصالح بنسبة 25%، وبذلك يصبح إجمالي نسبة التخفيض لسعر المتر المسطح مقابل التصالح بمحافظة الدقهلية 45%.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات لنهاية العام

قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الثلاثاء استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، لنهاية العام الجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تقرير عالمي يحذر من مخاطر جائحة كورونا

دعا خبراء في المساعدات المدنية في تقرير المخاطر العالمية 2020 إلى توفير حماية أفضل للاجئين والمهاجرين جراء عواقب جائحة كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: "هناك تخوف شديد من عودة تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بكورونا"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن الفترة القادمة ستشهد حملات توعوية كبيرة من قبل وزارة الصحة للتفرقة بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا، خاصة مع بدأ رصد حالات للأنفلونزا الموسمية، مضيفًا: "فرقنا بشكل علمي مبسط بين الأنفلونزا والكورونا".

للتفاصيل.. اضغط هنا

لحظة توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين (فيديو)

وقع مساء الثلاثاء، اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، كما وقع إعلان السلام البحريني الإسرائيلي، في البيت الأبيض بحضور وفود من الدول الثلاثة، التي استقبلها الرئيس دونالد ترامب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابات كورونا عربيًا: مليون و454 ألفًا .. وأكثر من 40 ألف إصابة جديدة

سجّلت إصابات "كورونا" في الوطن العربي قفزة قياسية جديدة، حيث أعلنت 22 دولة عربية اليوم عن 40 ألفَا و89 إصابة مؤكدة بفيروس"كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات عربيًا إلى مليون و454ألفًا و904 حالة، بينما توفي اليوم 231 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات 26 ألفًا و 589 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

للتفاصيل.. اضغط هنا

البحرين: إعلان تأييد السلام خطوة تاريخية وشجاعة نحو السلام

أكد وزير الخارجية بمملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل هي خطوة تاريخية نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط، وهي خطوة شجاعة واستثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابة 13 شخصًا جراء إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن 13 شخصًا أصيبوا جراء إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه عسقلان وأشدود في جنوب إسرائيل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب: من ٧ إلى ٩ دول ستنضم إلى مسار السلام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد، عن طريق القانون، على عكس المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يدعم تيارات بعينها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فلسطين: اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن يحقق السلام في المنطقة

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن كل ما جرى في البيت الأبيض الثلاثاء، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل "لن يحقق السلام في المنطقة".

للتفاصيل.. اضغط هنا