إسرائيل تجدد قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قصفت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة صباح اليوم الأربعاء.
واستهدف جيش الاحتلال موقعي التل غرب مدينة دير البلح، وعسقلان شمال غرب بيت لاهيا، بطائرت حربية ومروحية، وفق قناة فلسطين اليوم.
ودوت صافرات الإنذار جنوب إسرائيل، في مستوطنتي "ربعيم و"كيسوفيم"، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما.
وسقط صاروخ في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة، حسبما نقلت العربية.
ونددت حماس والسلطة الفلسطينية باتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
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