شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت السلطات الصحية في الصين صباح اليوم أن جميع الحالات المسجلة لوافدين من الخارج. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214 ، بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرا عند 4634 حالة.

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