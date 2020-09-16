شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت السلطات الصحية في الصين صباح اليوم أن جميع الحالات المسجلة لوافدين من الخارج.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214 ، بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرا عند 4634 حالة.
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