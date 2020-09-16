شكرا لقرائتكم خبر عن في غضون 4 أسابيع .. لقاح كورونا ربما يكون جاهزا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاحا لفيروس كورونا ربما يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربعة أسابيع. وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء: "ربما كانت الإدارة (الأمريكية) السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمع الموافقات.. نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه. ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع". وأثارت سلطات الصحة العامة مخاوف من أن البيت الأبيض يضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على لقاح قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، وقالت شركات الأدوية التي تطور اللقاحات بشكل مشترك إنها لن تقدم لقاحا حتى يتم فحصه بدقة للتأكد من سلامته وفعاليته.

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