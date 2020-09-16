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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في مقدمتها مصر والإمارات.. السودان يشكر عدة دول لتدفق مساعداتها
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ التقدير والامتنان، للجهود المبذولة وتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والدعم المتواصل عبر الجسور الجوية المقامة، مع عدد من الأشقاء بالدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والكويت، لدرء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن تلك الكوارث الطبيعية.
وتقدمت الخارجية السودانية، في بيان، ببالغ الشكر والعرفان لقيادات وحكومات وشعوب الدول الشقيقة، لحرصها على الوقوف بجانب الشعب السوداني لاجتياز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
وأشادت بالدعم العربي المتواصل خاصة عقب بداية الفترة الانتقالية بما يعكس الشراكة الحقيقية والحرص العربي على تكامل الأدوار وإنجاح الفترة الانتقالية والمساعدة في مواجهة التحديات المرحلية.
وأعربت عن عميق شكرها وتقديرها لدعم الأشقاء في الدول العربية، خاصة المبادرات الشعبية وجهود المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة في الحقل الإنساني على جهودها في دعم مواجهة تلك الكارثة.
كما أعربت عن تطلعها لاستمرار الدعم بما يعزز قدرة الدولة علي المواجهة، مؤكدة أنه سيتم استخدام جميع تلك المساعدات والإمدادات لدرء آثار الفيضانات والسيول وتخفيف حدة الأضرار وإعادة تصحيح البيئة.
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