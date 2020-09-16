شكرا لقرائتكم ترمب يشكر ملك البحرين على جهوده من أجل السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مساء الثلاثاء إتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هنأ فيه الملك حمد بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، ومعربًا عن شكره وتقديره لجهود المملكة في التوصل الى هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس ترمب أن البحرين انتهجت نهج السلام والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والتستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وقد أكد ملك البحرين أن السلام خيار استراتيجي، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

كما شكر الملك حمد، الرئيس الأميركي على مساعيه في الوصول الى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الاوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا .