شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى يكشف جرائم النظام القطرى ودعمه للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرائم عديدة يقوم بها النظام القطرى، فى عدد من الدول من خلال توفير الدعم للجماعات الإرهابية، وتوفير منصات إعلامية مثل شبكة الجزيرة، وعدد من المواقع لبث الأكاذيب والتحريض ضد الدول العربية من أجل تنفيذ أجندة تميم ونظامه.

وكشف فيلم وثائقى بعنوان "قطر الجانب المظلم"، الجرائم التى يقوم بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهم خارجيا وداخليا، وطردهم خارج البلاد، وتعرضهن للانتهاكات المستمرة خارج البلاد من خلال الاستخبارات القطرية.

واستعرض الفيلم مصادر تمويل جماعات الارهاب التى تحصل عليها من قطر لتنفيذ مخططات تميم بن حمد فى المنطقة، وإمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الإعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب في الدوحة.

كما تضمن الفيلم شهادات وتسجيلات صوتية خاصة، تكشف عن الوجه الحقيقى لقطر وأميرها ونظامها الإرهابى، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات متعددة تستوجب محاكمته دوليا، وفضح الفيلم نظام تميم بالوثائق والشهادات الخاصة التى بينت وجه تميم وأعوانه من الإرهابيين.