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الصين تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين تسجيل 12 إصابة إضافية بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية عن السلطات الصحية في الصين صباح اليوم الأربعاء أن جميع الحالات المسجلة خلال يوم أمس لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214 ، بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرا عند 4634 حالة.

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