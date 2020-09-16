اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة.

وكان 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ خاضوا جولة الإعادة، تنافسوا خلالها على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة والجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، يسوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.