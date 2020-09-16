محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع عدد ١٣ محلاً تجاريًا بأنشطة مختلفة وعدد ١ صيدلية بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني ظهر الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي القيمة البيعية للمحلات والصيدلية ٢٩ مليونًا و١٧٤ ألف جنيه.
وأوضح النجار أن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ٥٨ ألفًا و١٤٠ ألف جنيه للمتر، بينما بلغ سعر البيع للصيدلية ١١٨٥٠٠ جنيهًا للمتر المسطح الواحد.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (سوبر ماركت - مكتبة - خضار وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات-صيانة محمول-ألبان-حلاق-دراي كلين-لحوم ودواجن-أدوات صحية-أدوات وأجهزة منزلية-صيدلية).
كما حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
كانت هذه تفاصيل خبر المتر وصل لـ140 ألفًا.. بيع ١٣ محلاً تجاريًا وصيدلية بأكتوبر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.