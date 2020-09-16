شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جماعية لحكومة" آبي" و "سوجا" يستعد لرئاسة اليابان والان نبدء بالتفاصيل

يستعد يوشيهيدي سوجا، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لتولي منصب رئيس وزراء البلاد يوم غد الأربعاء. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن المجلس الوزاري لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي استقال جماعيا اليوم لتمهيد الطريق أمام تولي سوجا رئاسة الحكومة. وحقق سوجا ( 71 عاما ) فوزا كبيرا أمام وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا في المنافسة على رئاسة الحزب. وحصل سوجا خلال التصويت على 377 صوتا، مقابل 89 لكيشيدا و 68 لإيشيبا، بحسب ما أعلنه الحزب. وبعد التصويت، تعهد سوجا بتعزيز عملية التحلل من القيود التنظيمية والقضاء على الروتين البيروقراطي في البلاد. يذكر أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قد أعلن بصورة مفاجئة في أواخر شهر أغسطس الماضي استقالته لأسباب صحية

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