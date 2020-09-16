شكرا لقرائتكم خبر عن 241 إصابة جديدة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت تونس 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 7623 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 121 حالة.

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