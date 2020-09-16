شكرا لقرائتكم فريدمان للعربية: اتفاق السلام يُضعف النظام الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في تصريحات خاصة للعربية، قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن الإيرانيين غير سعداء باتفاق السلام لأنه يضعف النظام الإيراني، مضيفا أنها دولة خطيرة على الخليج والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد أن "الاتفاق سيقوي إسرائيل والإمارات والبحرين، فالإمارات لا يفصلها سوى مضيق هرمز عن إيران".
وأضاف: "أنا أؤمن أن الإمارات هي دولة قوية في الأساس، وإسرائيل كذلك".
وأشار إلى أن "الإمارات كشريك ستكون كذلك دولة أقوى مما هي عليه الآن، وإسرائيل أيضا ستصبح أقوى".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الإيرانيين غير سعداء بهذا الاتفاق لأنه يضعف النظام الإيراني".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن 5 أو 6 دول قد تنضم لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، مضيفاً أن "الفلسطينيين سينضمون للسلام في الوقت المناسب".
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