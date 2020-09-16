شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من شائعات الجماعة الإرهابية والترويج لها عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الجماعة الإرهابية تعتمد طوال الوقت على التشكيك وتشويه صورة مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم فبركة العديد من التصريحات والفيديوهات ونشر الأخبار الكاذبة معتمدين على اللجان الإلكترونية التابعة لهم فى الترويج لمثل هذه الأخبار حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المصريين أدركوا كل هذه الألاعيب للجماعة الإرهابية، فهم يستغلون القضايا الجماهيرية ويقومون باستغلالها بشكل سيئ من أجل أن تحظى بأكبر عدد من المتابعين وانتهى فى الفترة الأخيرة على سبيل المثال بقانون التصالح، هذه الجماعة الإرهابية قامت بإعادة نشر بعض الأخبار والصور القديمة بدعوى أنها تتزامن مع تطبيق قانون التصالح من أجل الدعوة لنشر الفوضى والتحريض.

وأضاف عضو البرلمان، أن الوعى لدى المواطنين أفشل مخطط الإرهابية فى نشر الأخبار الكاذبة ودعوات التحريض، وخير دليل على ذلك الإقبال الكبير على التصالح فى المخالفات وهذا عكس ما دعت إليه الجماعة الإرهابية، خاصة وأن الهدف من القانون إعادة تنظيم عمليات البناء وإيجاد حلول جذرية ومناسبة لعملية البناء المخالف النمو العشوائى، ووقف التعدى على الرقعة الزراعية التى تمثل حصن الأمان للمصريين.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الجماعة الإرهابية تختلق الشائعات وفقا لطبيعة كل مرحلة، سواء كانت أزمة عالمية، أو افتتاح عدد من المشروعات القومية والإنجازات، أو فترة الاستحقاقات الدستورية، مما يعنى أن التشكيك منهج لديهم.