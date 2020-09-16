شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 1113 حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر أيلول. وبلغ إجمالي الوفيات 133119. وزاد عدد الإصابات 36653 ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل ... 1113 حالة وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.