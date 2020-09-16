شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد الجوية" تحذر من تأثير الحرائق على جودة الهواء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، من تأثير الحرائق بالإضافة إلى الوفيات والدمار، على جودة الهواء لملايين الأشخاص، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت سحبا من الدخان تتصاعد فوق غرب المحيط الهادئ ومن المحتمل أن تنتقل إلى مسافة تزيد عن 1.300 ميل (2،092 كيلومترا).

وأفادت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية شهد أحرّ صيف، حيث كان شهر أغسطس المنصرم الأكثر دفئا على الإطلاق، وسط ظروف قاسية ساهمت في حرائق الغابات المدمرة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن هذا يتجاوز الفترات الأكثر دفئا السابقة بين عامي 2016 و2019، مبينة أن أكثر خمسة فصول دفئا في نصف الكرة الشمالي حدثت منذ عام 2015.